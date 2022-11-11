منتخب البحرين يتعادل مع نظيره الكندي وديا

هبة بريس _ وكالات

تعادل منتخب البحرين لكرة القدم مع ضيفه منتخب كندا 2/2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب البحريني مهدي فيصل حميدان في الدقيقة 14 وعبد الله يوسف هلال في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي المنتخب الكندي إسماعيل كوني ولوكاس كافاليني في الدقيقتين السادسة و81.

ويستعد المنتخب الكندي للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في قطر في الفترة من 20 نونبر الجاري إلى 18 دجنبر المقبل.

ويلعب المنتخب الكندي في المجموعة السادسة مع منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب.

في المقابل يستعد المنتخب البحريني للمشاركة في بطولة كأس الخليج التي تقام مطلع العام المقل، حيث يلعب في المجموعة الثانية مع منتخبات الإمارات وقطر والكويت.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0