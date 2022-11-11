“دريك” يثير غضبا المغاربة بعد الإساءة للمغربيات

هبة بريس _ متابعة

أثار المغني الكندي ديريك موجة من الغضب لدى المغاربة بعد صدور أغنيته الجديدة، حيث قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنها إهانة غير مقبولة للمرأة المغربية، حيث تضمنت الأغنية التي أطلقها في نوفمبر الجاري كلمات مسيئة لها.

وأطلق دريك، بالتعاون مع مغني الراب 21 سافدج، مؤخراً ألبوماً مؤلفاً من 16 مقطوعة من تورونتو خلال الأسبوع الماضي. وتضمّنت المقطوعات هجاءً لعددٍ من منافسيه، مثل كانييه ويست ودرام وآيس سبايس وغيرهم.

وأطلق عدد من النشطاء المغاربة حملة على تويتر ضد الفنان الكندي، ووجهوا له انتقادات واسعة، كما طالبوا يوتيوب بالتحرك ضد الأغنية لحذفها بعدما تضمنت عبارات غير لائقة بحق المرأة المغربية.

“.يُشار إلى أن أغنية “جمبوترون شيت بوبين” تدخل ضمن أغاني الألبوم الجديد لدريك “Her Loss”، وهو آخر ألبوم مشترك جمع دريك بمغني راب آخر، يدعى “21 Savage”، والذي تم إصداره يوم الجمعة 4 نوفمبر.

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