“دريك” يثير غضبا المغاربة بعد الإساءة للمغربيات
أثار المغني الكندي ديريك موجة من الغضب لدى المغاربة بعد صدور أغنيته الجديدة، حيث قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنها إهانة غير مقبولة للمرأة المغربية، حيث تضمنت الأغنية التي أطلقها في نوفمبر الجاري كلمات مسيئة لها.
وأطلق دريك، بالتعاون مع مغني الراب 21 سافدج، مؤخراً ألبوماً مؤلفاً من 16 مقطوعة من تورونتو خلال الأسبوع الماضي. وتضمّنت المقطوعات هجاءً لعددٍ من منافسيه، مثل كانييه ويست ودرام وآيس سبايس وغيرهم.
وأطلق عدد من النشطاء المغاربة حملة على تويتر ضد الفنان الكندي، ووجهوا له انتقادات واسعة، كما طالبوا يوتيوب بالتحرك ضد الأغنية لحذفها بعدما تضمنت عبارات غير لائقة بحق المرأة المغربية.
“.يُشار إلى أن أغنية “جمبوترون شيت بوبين” تدخل ضمن أغاني الألبوم الجديد لدريك “Her Loss”، وهو آخر ألبوم مشترك جمع دريك بمغني راب آخر، يدعى “21 Savage”، والذي تم إصداره يوم الجمعة 4 نوفمبر.
18 تعليقات
دبا هذا زعما ايكون عارف بلي كانة دولة سميتها المغرب . قلت هادشي حيت انا غا شي عشر سنين هذي باش عارف كاينة دولة سميتها كندا بالرغم ان كندا من الدول المتقدمة في العالم.
راه يمكن قال غي الحقيقة لكن ليس الكل المغاربة نحنا نلاحظ اليوم ما صار عليه نساء المغرب. أين كلام الله
را ريحتهم عطات في العالم بسيف يجي اي واحد يهضر را عيقو و كي عطيو سمعة خيبة على البلاد
سبق و أن فنان لبناني أساء للمغربيات ولكن للأسف استقبل في أحد المهرجانات استقبال الأبطال بالحفاوة والتكريم في المغرب
Aweddiiiiiiiii,ghir li bgha ygoul chi haja ygoulha.kol wahed ghaythasseb bouhdo
حتى هد العيالات مبقاوش كايحشمو خاص نيت ليجبد ليهم ودنيهم
شغنتسناو من واحد راسم قلب فراسوا لاحولة ولا قوة إلا بالله
هذا دليل على ان بعض المغربيات شوه سمعة المرأة المغربية
مشا طوطو جا دريك
كفانا من الجراثيم، إنها تسبب تعفنات وجروح لا تندمل.
الى شي وحدة دارت ليك شي حاجة قصدها نيشان متجمعش !!!
تاحيا المرأة المغربيه
بالسيف راه شوهو صورة البلاد و المرأة المغربية الحرة
دابا لا قلنا المغربيات خنزو دول خليج و تركيا وسمحو في أزواجهم في أوروبا واش غنكونو كنوصفو الحقيقة ولا كنكذبو هده حقيقة نسبة كبيرة من المغربيات جعلو الكل ينظر إلى المغربيات نظرة دعارة
عيب عليه يستحق السجن ومن المفروض تسلط عليه العقوبة لانو اذا تساهلو في فن كيما هذا يمكن لأي واحد يدير حاجة اخرى
ممنوع اساءة للمرأة مسلمة انا ضدد
خب مغربية ومبغاوش ههه
عادي جدا