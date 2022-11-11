المبالغ التي سيحصل عليها اللاعبون والفرق بالمونديال

2022-11-11 / 18:16
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هبة بريس _ رياضة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن حجم الأموال التي سيحصل عليها اللاعبون والفرق في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تنطلق في الـ20 من الشهر الجاري.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الاتحاد الدولي سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الأندية التي تمنح الإذن للاعبيها للمشاركة مع منتخباتهم في البطولة.

وأشارت إلى أنه إضافة إلى الأندية سيمنح فيفا 370 ألف دولار لكل لاعب من المشاركين في المونديال.

وسيحصل الفائز بكأس العالم على ما يصل إلى 42 مليون دولار، أما الوصيف فسيحصل على 30 مليون دولار، والمنتخب الذي يحتل المركز الثالث على 27 مليون دولار.

ويحصل المنتخب صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار أمريكي. أما المنتخبات من المرتبة الخامسة إلى الثامنة: 17 مليون دولار لكل منتخب، فيما تحصل المنتخبات من المركز التاسع إلى السادس عشر: 13 مليون دولار لكل فريق.

والمنتخبات من المركز 17 إلى المركز 32 فستحصل على 9 ملايين دولار لكل منتخب.

كما سيتم ضرب مبلغ 10 آلاف دولار يوميا في عدد الأيام التي يبقى فيها كل لاعب في كأس العالم، بدءا من أسبوعين قبل المباراة الافتتاحية وينتهي بعد يوم واحد من آخر مباراة لمنتخب بلاده. ثم يتم توزيع المبلغ الإجمالي على الأندية التي لعب لها اللاعب خلال العامين الماضيين قبل كأس العالم.

وتنطلق البطولة العالمية يوم 20 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين قطر البلد المضيف والإكوادور، على أن تستمر المنافسة إلى 18 كانون الأول /ديسمبر المقبل.

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‫7 تعليقات

  7. س تموت جوعا وعطشا وهم يلعبون بالمليارات من أجل كرة من هواء، ددددد

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