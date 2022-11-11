بحث تطوير الشراكة القائمة بين مندوبية السجون والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات

هبة بريس

بحث المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، ونائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي المكلف بالمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد توبان برادلي، الخميس، سبل تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين، خاصة في مجال تكوين الموظفين.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة أن الطرفين ناقشا خلال الزيارة التي قام بها السيد برادلي إلى المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، التابع للمندوبية “سبل تطوير الشراكة القائمة بينهما، خاصة في مجال تكوين الموظفين من أجل الرقي بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت ليصبح منصة إقليمية للتكوين لفائدة مختلف الدول، خاصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”.

وأضاف المصدر ذاته أن السيد برادلي استمع خلال هذه الزيارة إلى عرض مفصل قدمه مدير المركز، تطرق فيه إلى مختلف البرامج التكوينية التي يقدمها المركز لموظفات وموظفي المندوبية العامة، سواء في إطار التكوين الأساسي أو المستمر أو المتخصص، مشيرا إلى أن مدير المركز استعرض أيضا مختلف الشراكات التي تربطه بعدد من المنظمات الدولية والجهات المكلفة بتدبير السجون في عدد من الدول، وهو ما يسمح بتبادل أكبر للتجارب والخبرات بين مختلف هذه الأطراف.

بعد ذلك، يضيف البلاغ، قام السيد برادلي، مصحوبا بالمندوب العام بجولة بين مختلف مرافق المركز، حيث اطلع على مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية المقدمة للمتدربين، كما اطلع على التجهيزات الحديثة التي يضمها المركز، والتي تساعد على توفير أفضل الظروف للمؤطرين والمتدربين على حد سواء.

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