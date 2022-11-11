رغم إصابته.. ماني ضمن تشكيلة منتخب السينغال بالمونديال

2022-11-11 / 13:01
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هبة بريس - وكالات

انضم المهاجم ساديو ماني لتشكيلة منتخب السنغال التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر هذا العام رغم مخاوف تتعلق بلياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة خلال اللعب لفريقه بايرن ميونيخ في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأصيب ماني (30 عاما) الذي لعب دورا محوريا في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية وتأهله لنهائيات كأس العالم في الساق اليمنى خلال فوز النادي البافاري في الدوري المحلي 6-1 على فيردر بريمن ومن ثم سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة مع شالكه مطلع الأسبوع المقبل.

لكن المدرب أليو سيسيه ضم نجم الفريق المميز للتشكيلة المكونة من 26 لاعبا والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي الجمعة.

وقال سيسيه، الذي جدد عقده مع المنتخب حتى عام 2024، للصحفيين إنه يأمل في أن تتحسن حالة ماني في غضون أسابيع قليلة، معرباً عن أنه “متفائل” لأن الإصابة لا تتطلب إجراء جراحة.

وأضاف المدرّب: “فضلت إبقاءه في المجموعة (…) ساديو ماني لاعب مهم في فريقنا، من المهم الاستمرار في متابعة إصابته، على أمل أن يحدث تطور في غضون أسبوعين أو ثلاثة. لكننا متفائلون حقاً”.

وتابع: “سنمنح أنفسنا كل الوسائل اللازمة لنتمكن من استعادة ساديو ماني”.

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