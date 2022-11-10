بروكسل.. ط_عن رجل شرطة حتى ال_موت في هجوم “إرهابي”

هبة بريس _ وكالات

قال مسؤول قضائي بلجيكي إن رجل شرطة قتل طعنا في بروكسل في هجوم يشتبه أنه إرهابي.

وبحسب مكتب المدعي العام للبلاد تعرض ضابطا شرطة لهجوم قرب محطة قطار شمالي بروكسل في حادث الخميس.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن المهاجم أصيب برصاصة.

وأضاف المسؤول القضائي الذي رفض كشف هويته بسبب استمرار التحقيقات للأسوشيتدبرس، أن هناك “اشتباها في وقوع هجوم إرهابي”، ولم يخض في تفاصيل.

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