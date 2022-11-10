Police officers man a cordon in Brussles on January 15, 2015 after a bomb scare was raised due to a suspect package being found at a bus stop. AFP PHOTO/ BELGA / FILIP DE SMET

بروكسل.. ط_عن رجل شرطة حتى ال_موت في هجوم “إرهابي”

2022-11-10 / 21:56
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هبة بريس _ وكالات

قال مسؤول قضائي بلجيكي إن رجل شرطة قتل طعنا في بروكسل في هجوم يشتبه أنه إرهابي.

وبحسب مكتب المدعي العام للبلاد تعرض ضابطا شرطة لهجوم قرب محطة قطار شمالي بروكسل في حادث الخميس.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن المهاجم أصيب برصاصة.

وأضاف المسؤول القضائي الذي رفض كشف هويته بسبب استمرار التحقيقات للأسوشيتدبرس، أن هناك “اشتباها في وقوع هجوم إرهابي”، ولم يخض في تفاصيل.

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‫9 تعليقات

  4. مقتل شرطي بلجيكي يشتبه انه ارهابي
    يقتل شاب فلسطيني يشتبه ان يتبع سرايا القدس يعني القاتل ماشي ارهابي

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