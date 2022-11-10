بيتاس ..السوق الوطنية تشهد إقبالا على السيارات الكهربائية

هبة بريس _ الرباط

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن السوق الوطنية تشهد إقبالا على السيارات الكهربائية.

وأبرز بايتاس، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن المغرب ماض في مشروع تصنيع السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن استقبال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، للرئيس التنفيذي لمجموعة “ستيلانتيس” المتعددة الجنسيات المتخصصة في تصنيع السيارات، والرئيس التنفيذي للعمليات عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالمجموعة ذاتها، يندرج في هذا التوجه.

وأضاف بايتاس أن حوالي ثلث إنتاج هذه المؤسسة الكبرى سيخصص لهذا النوع من السيارات.

وتمحور اللقاء بين رئيس الحكومة ومسؤولي مجموعة “ستيلانتيس” حول رغبة هذه المجموعة الرائدة عالميا في تعزيز استثمارها بالمغرب، ومضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنعها في القنيطرة، بغلاف استثماري إجمالي يبلغ 300 مليون أورو، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية لمصنع القنيطرة إلى 450 ألف سيارة سنويا (حرارية وكهربائية).

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