بايتاس: منع ذبح الأبقار الحلوب تلبية للطلب على مادة الحليب

2022-11-10 / 18:26
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هبة بريس _ الرباط

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن قرار السلطات منع ذبح الأبقار الحلوب يهدف إلى معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب، ويحول دون “ضياع القطيع الوطني”.

وأكد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار الموجهة للذبح من شأنه أن يعيد التوازن المفقود في الآونة الأخيرة جراء الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء.

وأشار الوزير إلى أن التدخلات التي تقوم بها الحكومة على مستوى سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب من شأنها أن تسهم في تلبية حاجيات السوق الوطني من المادتين.

يشار إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، سجل، في رده على مداخلات برلمانيين في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن وزارته قد اتفقت مع وزارة الداخلية، على منع ذبح البقر الحلوب، ودعم الأعلاف، وصرف شطر من الدعم سيذهب إلى الحليب الموجه للمواطن.

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‫12 تعليقات

  4. زعما هاد اللي كنشريو سميتو الحليب لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

  5. من نهار جات هاد الحكومة لا شتا لا عسل لا نحل لا نمل لا حليب لا حول ولا قوة إلا بالله.

  7. الفلاحة الصغار راه واكلين الدق ديال بصح شكون سولهم باش كيتقداو في الاسبوع زاءد الجفاف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهم مساكن

  12. الحكومة خاصها تعاون الفلاح
    ماشي غير الكلام الفارغ
    الفلاح راه مضرور بزاف بزاف بزاف بزاف

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