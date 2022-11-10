بايتاس: منع ذبح الأبقار الحلوب تلبية للطلب على مادة الحليب
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن قرار السلطات منع ذبح الأبقار الحلوب يهدف إلى معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب، ويحول دون “ضياع القطيع الوطني”.
وأكد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار الموجهة للذبح من شأنه أن يعيد التوازن المفقود في الآونة الأخيرة جراء الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء.
وأشار الوزير إلى أن التدخلات التي تقوم بها الحكومة على مستوى سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب من شأنها أن تسهم في تلبية حاجيات السوق الوطني من المادتين.
يشار إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، سجل، في رده على مداخلات برلمانيين في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن وزارته قد اتفقت مع وزارة الداخلية، على منع ذبح البقر الحلوب، ودعم الأعلاف، وصرف شطر من الدعم سيذهب إلى الحليب الموجه للمواطن.
12 تعليقات
و البقرة الحلوب ديال الحكومة لي هي الشعب ما مصيرها ؟
المجاعة تنادي
حرمان الكساب والفلاح في التصرف بحرية في ملكه
زعما هاد اللي كنشريو سميتو الحليب لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
من نهار جات هاد الحكومة لا شتا لا عسل لا نحل لا نمل لا حليب لا حول ولا قوة إلا بالله.
لحم غذي يوصال 100درهم
الفلاحة الصغار راه واكلين الدق ديال بصح شكون سولهم باش كيتقداو في الاسبوع زاءد الجفاف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهم مساكن
حتى الهندوس مانعين دبح البقر حيت كيعبدوه
لطفك يا رب يا أرحم الراحمين
الحلوب هو المواطن مسكين لي كتحلب فيه الحكومة مزيااااان
راه المشكيل في العلف غالي وناس تقهرات واش خنشة 250درهم
الحكومة خاصها تعاون الفلاح
ماشي غير الكلام الفارغ
الفلاح راه مضرور بزاف بزاف بزاف بزاف