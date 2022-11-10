إمزورن.. توقيف شخص متورط في حيازة وترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة

2022-11-10 / 13:16
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إمزورن، صباح اليوم الخميس 10 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج الأكياس البلاستيكية المحظورة.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “المهاجرين”، التي تبعد بحوالي نصف كيلومتر عن مدينة إمزورن، والتي مكنت من توقيف المشتبه فيه بالقرب من مستودع يملكه بعين المكان، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل هذا المستودع من حجز كمية مهمة من هذه الأكياس بلغ مجموع وزنها الإجمالي أربعة أطنان.

وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي بعدما تم تحديد هويتهما الكاملة.

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