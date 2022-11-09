الرئيس السينغالي ل”ساديو ماني”: “فليحفظك الله”

هبة بريس - وكالات

علّق الرئيس السنغالي، ماكي سال، على إصابة لاعب منتخب بلاده، ساديو ماني، في مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن، أمس الثلاثاء.

وتمنى سال، عبر حسابه على تويتر، الشفاء العاجل لماني بعد إصابته في مباراة بايرن وفيردر بريمن، قائلا: “كما قلت دائما، ساديو هو قلب الأسد، ومن كل قلبي أساندك ومعك، فليحفظك الله”.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أكدت أن ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، ونجم منتخب السنغال لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم المقبل في قطر 2022.

وأوضحت “ليكيب” بأن السنغالي تعرض لإصابة أمس، قبل انطلاق المونديال بأقل من أسبوعين، لافتةً إلى أن ماني لن يلحق بكأس العالم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بايرن أمام فيردر بريمين في بطولة الدوري الألماني، حيث سقط ماني، الذي يعاني من إصابة، في الدقيقة 14 من الشوط الأول، على أرضية ملعب المباراة، ولم يستطع استكمال اللقاء.

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