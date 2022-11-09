أكادير.. الأمن يوقف شخصين ويحجز طنا من المخدرات

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة تيكيوين، على متن مركبة تحمل علامة وهمية لسيارة أجرة ولوحات ترقيم مزورة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخلها عن حجز 40 رزمة من مخدر الحشيش، بلغ مجموع وزنها الإجمالي طنا واحدا، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

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