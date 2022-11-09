حرب الطرق.. 15 قت_يلا و2290 جريحا خلال أسبوع

2022-11-09 / 10:10
0
هبة بريس

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2290 آخرون بجروح، إصابات 83 منهم بليغة، في 1739 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 31 أكتوبر المنصرم إلى 6 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة « قف »، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و999 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و216 محضرا أحيل على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و783 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و778 ألفا و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و468 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و216 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 334 مركبة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرصاص يلعلع بتمارة لتوقيف شخص هدد مواطنين ب”كلب”

الرصاص يلعلع بتمارة لتوقيف شخص هدد مواطنين ب”كلب”

2022-11-08 / 11:05
Photo of أمن طنجة يفك لغز جريمة م_قتل الطالب ” انور “

أمن طنجة يفك لغز جريمة م_قتل الطالب ” انور…

2022-11-07 / 20:06
Photo of شاب يقت_ل أستاذا متقاعدا بدائرة ابن احمد

شاب يقت_ل أستاذا متقاعدا بدائرة ابن احمد

2022-11-07 / 17:18
Photo of تركيا.. مقـ..ـتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات بحــ ادث سير مروّع

تركيا.. مقـ..ـتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات بحــ ادث سير…

2022-11-06 / 22:45
Photo of ج_ريمة دم في ليلة خمرية بإقليم سيدي بنور

ج_ريمة دم في ليلة خمرية بإقليم سيدي بنور

2022-11-06 / 12:25
Photo of 13 قتـ…ـيلا في اندلاع حريق كبير بحانة في روسيا

13 قتـ…ـيلا في اندلاع حريق كبير بحانة في روسيا

2022-11-05 / 18:27
Photo of طنجة ..العثور على طالب مذب_وح داخل شقة بحي مسنانة

طنجة ..العثور على طالب مذب_وح داخل شقة بحي مسنانة

2022-11-05 / 14:47
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجات بعرض ساحل الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجات بعرض ساحل الدريوش

2022-11-05 / 10:19
Photo of أصيلة..البحر يلفظ جــ..ـثة يرجح أنها لأستاذ قضى غرقا قبل أيام

أصيلة..البحر يلفظ جــ..ـثة يرجح أنها لأستاذ قضى غرقا قبل…

2022-11-04 / 21:04
Photo of وزان ..شخص يـ..ـنهي حياة شقيقه بسبب صراع حول الارث

وزان ..شخص يـ..ـنهي حياة شقيقه بسبب صراع حول الارث

2022-11-04 / 19:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق