جمعية العمال المغاربة بإيطاليا تنظم الملتقى الأول للهوية والمواطنة

2022-11-08 / 16:04
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هبة بريس - الرباط

نظمت جمعية العمال المغاربة بإيطاليا بشراكة مع مجلس الجالية المغربيةبالخارج، طيلة يوم الأحد 6 نونبر 2022، بفضاء المركز المتعدد الثقافاتبمدينة بولونيا الإيطالية، الملتقى الأول للمواطنة والهوية، الذي رفع خلال هذهالدورة شعار : “نحو تعبئة أكبر للمجتمع المدني في الدفاع عن الصحراءالمغربية”، ببرنامج حافل بالورشات التكوينية في مجال الترافع من أجلالقضية الوطنية لفائدة أبناء الجالية المقيمة في الديار الإيطالية.

وقد ساهم في تأطير أشغال الورشات التكوينية لهذا الملتقى الذي أقيماحتفالا بالذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، كل من المؤرخالبارز الدكتور محمد زين العابدين الحسيني، والخبير في القانون الدوليونزاع الصحراء الأستاذ صبري الحو، والأستاذة الجامعية الدكتورة سناءدرغموني وأستاذة التعليم العالي والخبيرة في الإعلام والتواصل الدكتورةنادية لمهيدي، حيث قدموا مرافعات قيمة حول الجوانب التاريخية والقانونيةوالإعلامية كأدوات ووسائل للترافع وتطوير مهارات المستفيدين بتوجيههم أولاإلى التعرف على معالم القضية الوطنية ومفاعيلها، ثم تمكينهم من التحصلعلى الأدوات الحجاجية والتواصلية التي تؤهلهم ليكونوا خير سفراء لبلادهم، في مقدمة المدافعين عن وحدتها وسيادتنا، ودرعا متقدما في مجابهة أعدائهاوخصومها.

ولقد مر هذا الملتقى، في روح وطنية عالية، طبعتها أجواء الاحتفال بعيدالمسيرة الخضراء، تلك الذكرى الخالدة التي تعد بحق أكبر استفتاء شعبيميداني عرفه تاريخ العصر الحديث، وأعظم امتحان لقدرة الإيمان بالحقعلى التحول إلى طاقة هائلة تحدى بها المغاربة حدود المستعمر الوهميةوصنعوا مجدا أضحى درسا يلقن في محراب التاريخ.

وعبر المشاركون عن امتنانهم للجمعية لعقد هذا الملتقى الذي ساهم في رفعوعيهم بالقضية الوطنية بأبعادها التاريخية والقانونية والتواصلية، وأبدواحماسا منقطع النظير في تفاعلهم مع مرافعات الأساتذة المؤطرين التييسرت لهم طرق تناول موضوع القضية الوطنية، ووفرت لهم حصيلة هامة منالمعلومات القيمة والنادرة.

كما أعرب المستفيدون من الأوراش التكوينية، عن حاجتهم للمزيد منالدورات التكوينية، مقترحين تعميمها على باقي الجهات الإيطالية وكل بلدانالعالم التي تتواجد فيها الجالية المغربية، تمكينا لمغاربة الخارج من الترافععن قضية الصحراء المغربية في المحافل الدولية.

وقد اختتم هذا الملتقى، الذي حضره القنصل العام للمملكة المغربية بمدينةبولونيا سعيد الجزواني، ونواب القنصل محمد بوضيل وعبدالعالي الهاشمي، ورؤساء وأعضاء الجمعيات الصديقة، بالإعلان عن إصدارتوصيات سيتم تضمينها في كتيب خاص من أجل رفعه إلى كل من الأممالمتحدة والبرلمان الأوروبي، وحفل تكريم لفعاليات المجتمع المدني بإيطاليا، وتوزيع شهادات المشاركة على المؤطرين والمستفيدين، ورفع برقية ولاءوإخلاص بالمناسبة إلى الملك محمد السادس .

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