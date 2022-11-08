نيوزيلندا.. مطلق النار على مسجدين يستأنف حكم سجنه مدى الحياة

هبة بريس - وكالات

قال متحدث قضائي، اليوم الثلاثاء، إن شخصا متعصبا للبيض قتل 51 مصليا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية في مارس 2019 قدم استئنافا على حكم بسجنه مدى الحياة.

وكان ذلك أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا.

وقال كريس أبراهام المتحدث باسم محكمة الاستئناف لرويترز إنه لم يُحدد في هذه المرحلة موعد جلسة لنظر الاستئناف، وفقا لوكالة رويترز.

يشار إلى أن برينتون تارانت، وهو مواطن أسترالي، كان قد اقتحم المسجدين وأطلق النار عشوائيا من سلاح نصف آلي على المسلمين المتجمعين لأداء صلاة الجمعة وبث عمليات القتل على الهواء مباشرة باستخدام كاميرا مثبتة في رأسه.

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