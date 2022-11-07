اطلاق ناربامريكا

اصابات في حادث إطلاق نار خارج حانة في فيلادلفيا

2022-11-07 / 23:36
0
هبة بريس _ وكالات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن تسعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار مساء السبت خارج حانة في فيلادلفيا، أكبر مدينة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقد أصيب تسعة أشخاص على الأقل في إطلاق النار الذي وقع قبل الساعة 11 مساء بقليل بالتوقيت الشرقي، خارج حانة في حي كينسينغتون.

وقالت الشرطة المحلية إن “عدة مشتبه بهم” قفزوا من سيارة وفتحوا النار على حشد خارج الحانة ثم فروا بالسيارة..

وتبحث السلطات عن المشتبه بهم، وإن خمسة من الضحايا في حالة حرجة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماكرون يفكر بحل برلمان فرنسا.. وانتخابات مبكرة في الأفق

ماكرون يفكر بحل برلمان فرنسا.. وانتخابات مبكرة في الأفق

2022-11-07 / 23:05
Photo of رئيس إسرائيل يقتبس من القرآن خلال كلمته بقمة المناخ

رئيس إسرائيل يقتبس من القرآن خلال كلمته بقمة المناخ

2022-11-07 / 22:49
Photo of موجات الحر ت.ودي بحياة 15 ألف شخص في أوروبا

موجات الحر ت.ودي بحياة 15 ألف شخص في أوروبا

2022-11-07 / 22:36
Photo of إيطاليا … حادثة شغل خطيرة ت_ودي بحياة مهاجر مغربي

إيطاليا … حادثة شغل خطيرة ت_ودي بحياة مهاجر مغربي

2022-11-07 / 21:36
Photo of بايدن يهنئ نتانياهو باتصال هاتفي

بايدن يهنئ نتانياهو باتصال هاتفي

2022-11-07 / 21:33
Photo of مق_تل مواطن أميركي بإطلاق نار وسط بغداد

مق_تل مواطن أميركي بإطلاق نار وسط بغداد

2022-11-07 / 21:01
Photo of “إيلون ماسك” يدعو الأمريكيين للتصويت للجمهوريين الثلاثاء

“إيلون ماسك” يدعو الأمريكيين للتصويت للجمهوريين الثلاثاء

2022-11-07 / 18:59
Photo of الجزائر تودع ملفها للانضمام لمجموعة “بريكس”

الجزائر تودع ملفها للانضمام لمجموعة “بريكس”

2022-11-07 / 18:20
Photo of غوتيريش: احتياجات التكيف مع التغيرات المناخية سترتفع

غوتيريش: احتياجات التكيف مع التغيرات المناخية سترتفع

2022-11-07 / 13:51
Photo of لأول مرة في التاريخ.. حقن خلايا دم أُنتجت مخبريا بجسم شخص

لأول مرة في التاريخ.. حقن خلايا دم أُنتجت مخبريا…

2022-11-07 / 13:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق