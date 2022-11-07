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مصر.. الحكم بإعدام قات_ل “الطالبة سلمى”

2022-11-07 / 15:44
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هبه بريس - وكالات

أصدرت محكمة مصرية، حكمها بإعدام المتهم بقتل الطالبة سلمى المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والذي قتلها بـ31 طعنة قرب المحكمة.

وكانت هيئة المحكمة قد أحالت المتهم الجلسة الماضية، للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

وتعود أحداث القضية ليوم 8 أغسطس 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل فتاة بمدخل عقار سكني قرب محكمة الزقازيق وتبين مقتل الطالبة ” سلمى بهجت” على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم” إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور” قتل المجني عليها “سلمى بهجت محمد محمود”، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك

وجاء في أقوال الشاهدة الأولى في القضية، والتي ربطها علاقة صداقة بالمجني عليها لسبق قيامها بالتدريب سويا بالجريدة الكائنة بالعقار محل الجريمة وأنها على علم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم وبتاريخ سابق على الواقعة هاتفتها المجني عليها لمرورها بضائقة نفسية فطلبت منها الحضور اليها للتحدث معها وإخراجها من تلك الحالة فوافقت على ذلك، وسبق وأن تواصل معها المتهم للإطمئنان على المجني عليها بعد أن فشل في تواصله المباشر معها.

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