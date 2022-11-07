بالفيديو.. مغاربة هولندا و ممثلو البعثة الديبلوماسية يحتفلون بذكرى المسيرة الخضراء

2022-11-07 / 15:31
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طارق عبلا من أمستردام

تفاعلا مع ذكرى المسيرة الخضراء، اجتمع شمل أفراد الجالية المغربية المقيمة في دولة هولندا و ممثلو البعثة الديبلوماسية للمملكة لإحياء هاته المناسبة الوطنية التي تظل برمزية و دلالات خاصة للمغاربة قاطبة.

و في هذا الصدد، نظمت جمعية الصداقة بهولندا نشاطا حضره عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في أمستردام و باقي مدن هولندا، فضلا على سفير صاحب الجلالة و القنصل العام للمغرب بهولندا و شخصيات أخرى.

و على هامش هذا الحفل، أكد سليم محزوم القنصل العام للمغرب بهولندا في تصريح لموقع هبة بريس أن المغاربة داخل و خارج أرض الوطن يفتخرون و يعتزون بملحمة المسيرة الخضراء.

و أضاف القنصل العام للمغرب بهولندا أن مثل هاته المناسبات تظل فرصة للمغاربة لإحياء هاته الذكرى التي تتميز بمكانة خاصة لدى المغاربة قاطبة تحت القيادة السديدة للملك محمد السادس.

بدورهم، صرح مجموعة من المغاربة الحاضرين أن الفرح كبير بإحياء مناسبة وطنية عزيزة على قلوب كل المغاربة، لدرجة أن إحدى الحاضرات عبرت عن تفاعلها مع المناسبة بعبارة “فرحانين و ما قادانا فرحة”.

المناسبة التي استأثرت باهتمام مغاربة هولندا و كانت من تنظيم جمعية الصداقة التي تنشط في عدد من مدن البلاد، تم من خلالها تكريم مجموعة من الشخصيات و كذا المقاومين أبطال جيش التحرير.

تفاصيل و تصريحات أخرى تجدونها في الفيديو التالي:

 

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