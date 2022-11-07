لأول مرة في التاريخ.. حقن خلايا دم أُنتجت مخبريا بجسم شخص

هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير طبية في بريطانيا، عن إنجاز غير مسبوق، إثر التمكن من حقن خلايا دم حمراء أُنتجت ونمت داخل المختبر، لأحد الأشخاص، في تجربة سريرية هي الأولى من نوعها في العالم.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز”، فإنه في حال تكللت هذه التجربة السريرية بالنجاح، فإن خلايا الدم الحمراء المنتجة في المختبر ستحدث ثورة في علاج من يعانون اضطرابات في الدم من قبيل فقر الدم المنجلي، أو من لديهم فصائل نادرة من السائل الحيوي في الجسم.

ويجد بعض الأشخاص الذين يعانون أمراض الدم صعوبة كبيرة في إيجاد متبرعين مناسبين، وإذا نجحت التجربة، فإن الحاجة إلى المتبرعين ستقل في المستقبل.

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