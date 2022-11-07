تحطم مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها

هبة بريس - وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي إن طائرة مقاتلة سعودية من نوع “إف-15 إس” (F-15 S) سقطت نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأكد المالكي نجاة طاقم الطائرة المكون من ضابطين، وأنه لا توجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة أمس الأحد.

واختتم المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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