تركيا.. مقـ..ـتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات بحــ ادث سير مروّع

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 32 آخرين بحادث سير في مدينة بولو شمال غربي البلاد.

وكتب الوزير في حسابه على “تويتر”: “نتيجة انقلاب حافلة على طريق بولو السريع، لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون منهم اثنان في حالة خطرة”.

وأضاف: “لا يزال 27 شخصا يتلقون العلاج… أطلب الرحمة للضحايا وأعرب عن تعازينا الحارة لذويهم، متمنين الشفاء العاجل للمصابين”.

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