Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2022-02-10 18:56:54Z | |

حفتر يمثل أمام محكمة أمريكية عبر “زووم” بتهمة جرائم حرب

2022-11-06 / 17:23
0
هبة بريس _ وكالات

كشف الباحث الليبي ورئيس “مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان” في واشنطن، عماد الدين المنتصر أن اللواء الليبي خليفة حفتر يمثل الآن أمام محكمة أمريكية للرد بخصوص دعاوي ضده من قبل محامين وأسر ضحايا.

وأوضح المنتصر، وهو أول من رفع قضايا ضد حفتر أمام القضاء الأمريكي، في تصريحات خاصة أن “حفتر يمثل في هذه الساعة أمام المحامين في جلسة استجواب تتعلق بمسؤوليته عن الجرائم المنسوبة إليه في مذكرات الدعاوي الثلاث المرفوعة ضده أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في ولاية فيرجينيا”.

وأشار إلى أنه “في حالة تجاوب حفتر مع أوامر المحكمة فقد تستمر جلسات الاستجواب لمدة يومين، أما في حالة خرقه لتعهداته بالتعاون والإجابة عن الأسئلة فستتجه المحكمة لجعل حكم إدانته حكما نهائيا والبدء مباشرة في جلسات تحديد قيمة التعويضات لضحاياه والتي قد تبلغ مائة مليون دولار”، وفق قوله.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الداخلية البريطانية تلجأ إلى المساجد لملاحقة المهاجرين وترحيلهم

الداخلية البريطانية تلجأ إلى المساجد لملاحقة المهاجرين وترحيلهم

2022-11-06 / 11:27
Photo of الصين تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 6 شهور

الصين تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ 6…

2022-11-06 / 11:15
Photo of “علماء المسلمين” يكشف حقيقة بيان منسوب له حول إيران

“علماء المسلمين” يكشف حقيقة بيان منسوب له حول إيران

2022-11-06 / 10:34
Photo of من أصول إيطالية وجزائرية.. بارديلا زعيما جديدا لليمين المتطرف الفرنسي

من أصول إيطالية وجزائرية.. بارديلا زعيما جديدا لليمين المتطرف…

2022-11-06 / 09:40
Photo of للعلاج فقط”.. إيطاليا تسمح لسفينة تقل 179 مهاجرا بالرسو

للعلاج فقط”.. إيطاليا تسمح لسفينة تقل 179 مهاجرا بالرسو

2022-11-06 / 09:07
Photo of رفضت ايطاليا ادخالهم..مئات المهاجرين عالقون على متن 4 سفن إنقاذ

رفضت ايطاليا ادخالهم..مئات المهاجرين عالقون على متن 4 سفن…

2022-11-05 / 22:12
Photo of مداهمات في مختلف مناطق البلاد ..إسبانيا تصادر “أكبر” كمية مخدرات على الإطلاق

مداهمات في مختلف مناطق البلاد ..إسبانيا تصادر “أكبر” كمية…

2022-11-05 / 21:23
Photo of ألمانيا.. آلاف يتظاهرون دعما لأوكرانيا وللاحتجاجات في إيران

ألمانيا.. آلاف يتظاهرون دعما لأوكرانيا وللاحتجاجات في إيران

2022-11-05 / 20:28
Photo of نفت الأمر بالنسبة للبوليساريو ..إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لأول مرة

نفت الأمر بالنسبة للبوليساريو ..إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات…

2022-11-05 / 18:22
Photo of السعودية تمنع استيراد “شجرة الكريسماس”

السعودية تمنع استيراد “شجرة الكريسماس”

2022-11-05 / 17:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق