حفتر يمثل أمام محكمة أمريكية عبر “زووم” بتهمة جرائم حرب

هبة بريس _ وكالات

كشف الباحث الليبي ورئيس “مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان” في واشنطن، عماد الدين المنتصر أن اللواء الليبي خليفة حفتر يمثل الآن أمام محكمة أمريكية للرد بخصوص دعاوي ضده من قبل محامين وأسر ضحايا.

وأوضح المنتصر، وهو أول من رفع قضايا ضد حفتر أمام القضاء الأمريكي، في تصريحات خاصة أن “حفتر يمثل في هذه الساعة أمام المحامين في جلسة استجواب تتعلق بمسؤوليته عن الجرائم المنسوبة إليه في مذكرات الدعاوي الثلاث المرفوعة ضده أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في ولاية فيرجينيا”.

وأشار إلى أنه “في حالة تجاوب حفتر مع أوامر المحكمة فقد تستمر جلسات الاستجواب لمدة يومين، أما في حالة خرقه لتعهداته بالتعاون والإجابة عن الأسئلة فستتجه المحكمة لجعل حكم إدانته حكما نهائيا والبدء مباشرة في جلسات تحديد قيمة التعويضات لضحاياه والتي قد تبلغ مائة مليون دولار”، وفق قوله.

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