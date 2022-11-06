ع محياوي - هبة بريس

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم أمس السبت 05 نونبر 2022 بالرباط، حسب بلاغ تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منه، حفل تسليم الشواهد لخريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وترأس الوزير على هامش الحفل توقيع اتفاقيات شراكة بين معهد الحسن الثاني وشركاء مؤسساتيين. وحضر هذه المناسبة شخصيات علمية ومتخصصين في القطاع ووفد كبير من المسؤولين بالوزارة.

وأضاف ذات البلاغ أن السيد الوزير ترأس حفل تسليم الشواهد لخريجي الفوج 2022، عددهم 381، منهم 269 مهندس دولة، موزعين على 11 شعبة هندسية معتمدة، 65 طبيب بيطري، 15 ماستر متخصص، 18 دكتوراه و14 ماستر في إدارة الأعمال.

في كلمته الافتتاحية، قدم الوزير التهاني للخريجين على الجهود التي بذلوها طوال مسارهم الأكاديمي داخل المعهد، وأكد على دور المعهد ضمن مؤسسات التعليم العالي الرائدة في المغرب في تكوين متخصصين وخبراء في علوم وتقنيات الحياة والأرض، بما في ذلك المهندسين والماستر والأطباء البيطريين والدكاترة المتخصصين في العلوم الزراعية والطب البيطري. كما تساهم هذه المؤسسة في تطوير البحث العلمي وتطوير قطاع الزراعة من خلال تنفيذ برامج بحثية مبتكرة تلبي حاجيات المجال الفلاحي.

ولفت البلاغ أن السيد الوزير أضاف في كلمته أن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة سيساهم إلى جانب مؤسسات التكوين الأخرى في المجال الفلاحي، من تحقيق هدف تكوين 150.000 شاب في القطاع الفلاحي في أفق 2030 في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

توقيع اتفاقيات شراكة

على هامش حفل التخرج، ترأس الوزير التوقيع على 6 اتفاقيات شراكة بين المعهد وشركاء مؤسساتيين استراتيجيين.

تم توقيع أول اتفاقية إطار للشراكة مع جامعة الغرف الفلاحية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تضافر إمكانيات الشريكين لتحسين التدريب وتقوية وتشجيع البحوث التطبيقية للمساهمة في التنمية الفلاحية بمختلف جهات المملكة.

الاتفاقية الثانية هي اتفاقية خاصة أبرمت مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتتعلق بتقييم تعرض النحل للمبيدات بهدف تقديم بعض الإجابات من خلال الجهود المشتركة للباحثين والخبراء من كلا المؤسستين حول هذا الموضوع.

تم التوقيع على اتفاقيتين من طرف الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، والغرض منها إنجاز بحث وتطوير حول “مقاومة المضادات الحيوية المستعملة بضيعات الدواجن في المغرب”. الاتفاقية الأولى مع وزارة الفلاحة، تتعلق بتحديد إجراءات تنفيذ وتمويل تنفيذ برنامج البحث والتطوير. وتتعلق الاتفاقية الثانية الموقعة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بتنفيذ البرنامج.

الاتفاقية الخامسة هي اتفاقية إطار تربط معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة) وتهدف إلى تحديد إطار الشراكة العام لتطوير الأعمال المشتركة المفيدة لكلا المؤسستين.

الاتفاقية السادسة هي اتفاقية إطار للشراكة مع الهيأة الوطنية للبياطرة وتهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسستين في ميادين التكوين والبحث العلمي وتحسين الخدمات في الميدان البيطري.

و أردف ذات البلاغ، أن الوزير إطلع على مشروع بناء منصة تضم بيت مغطى زراعي تجريبي. بتكلفة إجمالية بحوالي 13 مليون درهم، تتوفر هذه المنصة على نظام تحكم ومراقبة دقيق للمؤشرات المتعلقة بالبيئة والنباتات. وستمكن من توفير فضاء للتداريب العملية والبحث

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