خبير اقتصادي..المغرب استحضر جوانب من ” اقتصاد الفقراء “

هبة بريس ._ الرباط

قال الخبير الإقتصادي عبد العزيز الرماني ان بعض الدول استوعبت ما يُطلق عليه «اقتصاد الفقراء»

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وضرب الرماني مثلا بدولة بنغلاديش التي زارها فكانت فرصة هامة لاستيعاب هذه التجربة واستلهامها.

واكد الرماني ان المغرب استحضر جوانب من «اقتصاد الفقراء» حينما قرر اعتماد السكن الاجتماعي، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، وكذلك بعض البرامج التنموية مثل برنامج «فرصة» وكذا «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

واشار ان المغرب كسائر دول العالم يعاني طبعًا من التحديات التي فرضتها التقلبات المناخية، والجائحة المرضية التي خيمت بتأثيرها على العالم، وكذا تداعيات الحرب التي لم تعد محصورة بين روسيا وأوكرانيا، بل تجاوزت تداعياتها الاقتصادية والسياسية حدود هذين الدولتين.

المغرب حاول جاهدا ومجتهدا ان يبحث عن التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، للخروج من آفة كورونا بأقل الأضرار، بل إنه طوّق نفسه باحتياطات تضمن له التعامل مستقبلا مع مثل هذه الأزمات بالاحتياط اللازم وبالاستباق الضروري؛ ومن ذلك إسراعه الى توفير الأرضية اللازمة لمشاريع وأوراش وبرامج من شأنها التخفيف من العديد من الأضرار، منها مثلاً سيره على طريق السيادة الدوائية عبر اتفاقيات شراكة واسعة النطاق، ولعل أكبرها هو شراكته مع الصين لإنجاز مختبرات ومصانع الأدوية واللقاحات الحامية له وللدول الأفريقية، ولم لا للعديد من دول العالم._ يقول الرماني للقدس العربي

واضاف أن أزمة الجفاف ترخي بظلالها بشكل أكثر شراسة، وهو ما يمكن أن يؤثر على أحوال المزارعين والماشية والغطاء النباتي؛ إلا أن البرامج التي أنجزها المغرب في مجال الطاقة البديلة وتحلية المياه، وتوفير مزيد من السدود، من شأنها التخفيف كثيرا من ضغط التقلبات المناخية التي تفرض نفسها بقوة على دول شمال أفريقيا وبعض الدول الأوروبية.

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