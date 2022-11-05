كأس العالم .. أرقام “أسود الأطلس” في النهائيات

2022-11-05 / 13:50
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هبة بريس

تنتظر الجماهير المغربية الأيام القليلة القادمة بشغف كبير، للتعرف على اللائحة النهائية التي سيكشف عنها وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول، استعداداً للمشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وفي مايلي جرد بأبرز الأرقام التي حققها المنتخب المغربي خلال مشاركاته في نهائيات كأس العالم:

— المغرب هو أول منتخب عربي وإفريقي يصل الى الدور الثاني في كأس العالم.

— تمكن المغرب من تحقيق الفوز في مناسبتين، آخرها في دورة 1998 بفرنسا.

— أكثر لاعب مغربي مشاركة في كأس العالم هو مصطفى حجي، بست مباريات.

— هدافو المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، هما عبر الرزاق خيري وصلاح الدين بصير بهدفين لكل واحد منهم.

— المغرب هو ثاني منتخب عربي يشارك في كأس العالم بعد منتخب مصر.

— المنتخب المغربي كان الفريق الوحيد الذي شارك في كأس العالم 2018 من دون أن يستقبل أي هدف في مرماه خلال الإقصائيات.

— مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الإسباني في مونديال روسيا 2018 كانت أكثر مباراة لفريق عربي تشهر فيها البطاقة الصفراء، بواقع ست مرات.

— المنتخب المغربي هو الفريق العربي الأكثر تسجيلا للأهداف في كأس العالم، بواقع 14 هدفا استهلها بهدفين في مشاركته الأولى بالمكسيك 1970.

وأضاف ثلاثة في 1986 بالمكسيك أيضا، وثنائية في مونديال 1994 بأمريكا، ثم خمسة أهداف في فرنسا 1998، بالإضافة لهدفين في الدورة الأخيرة، روسيا 2018.

واستقبل المنتخب المغربي 22 هدفا في خمس مشاركات، بواقع سداسية في المكسيك 1978، وثنائية في مكسيكو 1986، ثم خمسة أهداف في أمريكا 1994 والعدد ذاته في فرنسا 1998، وأربعة أهداف في المونديال الأخير بروسيا 2018.

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