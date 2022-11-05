مارين الحيمر نجمة تلفزيون الواقع في فرنسا تعلن إسلامها

2022-11-05 / 11:42
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هبة بريس - وكالات

كشفت نجمة تلفزيون الواقع الفرنسي وعارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر عن اعتناقها الإسلام، لافتة إلى إنها أسلمت قبل أشهر.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع مقطع فيديو على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وثقت فيه لحظة نطقها الشهادتين في أحد مساجد فرنسا.

وقالت الحيمر عبر حسابها على إنستغرام “إن هناك طرقا يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله”. مضيفة أن البعض كان يعرف أمر دخولها في الإسلام، إلا أن كثيرين ما زالوا يسألونها عن الأمر، مبينة أن ذلك دفعها إلى الإعلان بشكل رسمي، بعد أشهر طويلة من التحفظ.

وتصف نجمة برنامج “أمراء الحب” قرار دخولها الإسلام بالقول “لقد كان اختيارًا للروح والقلب والعقل”، مضيفة أنها تطورت بشكل هائل، وراجعت إحساسها بالأولويات وأعادت التفكير في خيارات معينة للحياة.

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