مُشارَكة مغربية في ماراطون نيويورك الدولي

هبة بريس

يشارك عداء المنتخب الوطني المغربي لألعاب القوى، محمد رضى الأعرابي، في ماراطون نيويورك الدولي، المدرج ضمن سلسلات الاتحاد الدولي الممتازة للسباقات على الطريق، وذلك يوم الأحد المقبل.

وكان الأعرابي (32 سنة) حقق إنجازا متميزا السنة الماضية باحتلاله المركز الثاني وتحطيم رقمه القياسي الشخصي في ماراطون نيويورك الدولي.

وجاء العداء المغربي ثانيا بتوقيت 2 س و09 د و06 ث، خلف الكيني المحضرم ألبيرت كورير بتوقيت 2 س و08 د و22 ث، أما المركز الثالث فعاد للإيطالي إيوب فانييلي بزمن قدره 2 س و09 د و56 ث.

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