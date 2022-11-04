إسبانيا.. إغلاق للمطارات وسط مخاوف من سقوط حطام صاروخ صيني

2022-11-04 / 12:09
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هبة بريس - وكالات

أغلقت عدة مطارات إسبانية مجالها الجوي وسط مخاوف من سقوط حطام صاروخ على الأرض، مما قد يؤدي إلى تحطم الطائرات.

ومن المتوقع أن يشهد مطار برشلونة تأخيرات في جدول الرحلات، طوال اليوم الجمعة، ويعتقد أن الرحلات الجوية بين جزر البليار والمملكة المتحدة هي الأكثر تضررا.

ومن المتوقع أن يستمر الإجراء حوالي 40 دقيقة، على الرغم من أن التقارير المحلية تشير إلى احتمال تأثر أماكن مثل إيبيزا لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

وأكد متحدث باسم وكالة الحماية المدنية في كاتالونيا أنه “نظرا للمخاطر المرتبطة بمرور الجسم الفضائي CZ-5B الذي يعبر المجال الجوي الإسباني، تم تقييد الرحلات الجوية تماما من الساعة 9:38 صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الساعة 10:18”.

وأفاد مراقبو الحركة الجوية في إسبانيا بأن “هيئة الطيران الأوروبية Eurocontrol، أبلغتنا عن إعادة دخول صاروخ صيني إلى الغلاف الجوي للأرض بدون رقابة”.

وكانت وكالة الفضاء الصينية (CSMA) أطلقت الوحدة الثالثة والأخيرة لمحطة تيانجونج الفضائية يوم الاثنين 31 أكتوبر، فوق صاروخ Long March 5B.

وكما هو الحال مع عمليات إطلاق Long March 5B السابقة، لم تقم الصين بإجراء عملية إزالة مدار الصاروخ بعد نشر حمولته. وهذا يعني أن جسم الصاروخ الصيني الذي يبلغ وزنه 23 طنا، سوف يهبط على الأرض فوق موقع لم يتم تحديده بعد، وذلك في الأيام المقبلة.

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