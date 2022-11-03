EDITORS NOTE: Graphic content / Mourners carry the body of Farouk Salameh, a Palestinian who was killed by Israeli forces during a raid to find him and others, on their way to a morgue in Jenin in the occupied West Bank on November 3, 2022. - Four Palestinians were killed by Israeli forces on November 3, including an alleged attacker, medics and security officials said, as violence flared across Israeli-annexed east Jerusalem and the occupied West Bank. Two Palestinians were shot dead by Israeli forces in Jenin, while four others suffered gunshot wounds, the Palestinian health ministry said. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP)

أسوشيتدبرس: إسرائيل تق_تل 4 فلسطينيين في اشتباكات

2022-11-03 / 23:48
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هبة بريس _ وكالات

قتل أربعة فلسطينيين على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية في حوادث منفصلة الخميس، طعن أحدهم ضابط شرطة في القدس الشرقية، وثلاثة آخرين في المداهمات التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي أعمال العنف فيما تقوم هيئة الانتخابات الإسرائيلية بفرز الأصوات النهائية في الانتخابات التشريعية التي أجريت هذا الأسبوع، والتي يتوقع أن تشهد عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو إلى السلطة بأغلبية مريحة بدعم من حلفائه في اليمين المتطرف.

وقتلت القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية، معقل المسلحين، فلسطينيين اثنين على الأقل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن أحد القتلى قائد محلي، فيما لم يعلن الجيش الإسرائيلي على الفور تفاصيل العملية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا قتل بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال مداهمة للمنطقة. وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن الرجل ألقى قنبلة مولوتوف على القوات.

وفي حادث منفصل الخميس أيضا، طعن فلسطيني رجل شرطة في البلدة القديمة بالقدس، ما دفع الجنود الإسرائيليين لفتح النار على المهاجم ومقتله، وإصابة الشرطي بجروح طفيفة، وفقا لبيان الشرطة الإسرائيلية.

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