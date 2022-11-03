سياسي تونسي..”القمة العربية في الجزائر  كانت استثنائية “

هبة بريس _ الرباط

انتهت قمة جامعة الدول العربية في دورتها الـ31 في العاصمة الجزائرية، الأمس الأربعاء، وتعد الأولى منذ ثلاث سنوات مضت، مع استمرار الانقسامات حول النزاعات الإقليمية، خصوصا في سوريا وليبيا

المحلل السياسي التونسي، عبد القادر سكري قال إن “القمة العربية في الجزائر جسدت قمة استثنائية رغم الأوضاع الصعبة السياسية والاقتصادية التي تمر بها أغلب الدول العربية”.

وحول اتحاد جميع المشاركين بالقمة على ضرورة إيجاد حل للصراع العربي-الفلسطيني، أكد المحلل التونسي أن القمة العربية جاءت في ظروف مناسبة خاصة بعد المحاولة الجزائرية في لم شمل الفصائل الفلسطينية، بعد أن جمعتهم كلهم في الجزائر للبحث عن خارطة طريق واضحة لتنفيذ انتخابات فلسطينية جمعت كل فصائل العمل الوطني نحو هدف استراتيجي موحد لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية.

ورأى أن مشاركة الرئيس التونسي بالقمة العربية، تشكل خطوة جادة لإظهار خطوات الإصلاح السياسي والحزبي، مؤكداً أن “حضور قادة العالم العربي بشكل جماعي، بالرغم من غياب سوريا هو الحدث الأكبر، سيتسبب في انعطافة في الموقف العربي نحو تفعيل أهداف قابلة للتنفيذ ولا تمت للشعارات، وإنما هي واقعية في طبيعتها”.

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