نقص الحليب .. الحكومة تؤكد : ندرس إمكانية التدخل
هبة بريس _ الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تدرس إمكانية التدخل لحل مشكل الحليب، الذي ارتفعت أسعاره بعد انخفاض الإنتاج في الفترة الأخيرة.
وأبرز بايتاس، اليوم الخميس 03 نونبر خلال الندوة الصحفية التي عقبت أشغال مجلس الحكومة، أن الحكومة اجتمعت مع المهنيين وتدرس جميع الإمكانيات والسبل من أجل أن يكون هناك تدخل ليكون توزيع هذه المادة في المستويات المعهودة.
وشرح الوزير أن إنتاج الحليب خلال هذه الفترة، تتحكم فيه مجموعة من العناصر؛ منها هو مرتبط بالمناخ وقلة التساقطات ومنها ما يتصل بجودة المراعي الخاصة بالأبقار، بما لذلك من تداعيات ذلك على النقص في الإنتاج.
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15 تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل فهاد الحكومة
الحكومة ديال الشتا
اصلن ولينا كنشروه مرة في شهر خليناه ليكم دوشو بيه
كنا كنضحكو على الجزائر ولينا بحالهوم
أنا كنضن نقصو من إنتاج الحليب باش حتى ألى دارو ناس مقاطة عاوتاني متكونش الخسارة كبيرة بحال ديك المرة
سياسة التجويع
الشعب عاق بكم
أشمن حليب ياك غير غبرة كتجي من أوروبا خليناه ليهم يشربوه
تا هداك يتسمى حليب
الله على المغرب الأخضر
خليوه يخمر عندهم …. المقاطعة هي الحل
غادي نشربو اتاي كيف مقال احد المسؤولين الى قتضى الحال فين كاين المشكل اش غادي يوقع….
أصلا مكوناش كنستفدو منو راه كله ماء
هدا بسبب المخطط الاسود الفاشل الدي صرفت عليه الملايير
أي حاجة كتزيدوا فيها كتلقاوا لها سب يالرباعة دالشفارة !!!
المواد دالبلاد كتعرفو تصدروها ،والحليب حرافاتلكوم تجيبوه من شي بلاد