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بريطاني يقترح وضع أسماك قرش بالبحر لـ”ردع المهاجرين”

2022-11-03 / 18:26
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هبة بريس

دعا أحد المتصلين في إذاعة “إل بي سي” البريطانية بجرأة إلى إدخال أسماك القرش البيضاء الكبيرة إلى قناة المانش لوقف قوارب المهاجرين القادمين من فرنسا.

وقال المتصل: “نقطتي الأولى هي أننا نضع المهاجرين في الفنادق، إلى متى؟ سنة؟ سنتان؟ خمس سنوات؟ لا أحد يجيب على هذا السؤال”.

وأضاف: “ما الذي يحدث؟ أعني، إنه أمر سخيف. لدي حل لهذه المشكلة، وهو حل سهل، لماذا لا نخرج زورقين من البحرية في القنال لاعتراض القوارب، نحن نتصل بالسلطات الفرنسية، وإذا لم يأتوا، فإننا نخرق القانون ونرمهم على الشاطئ مرة أخرى في فرنسا”.

ورد عليه مقدم الحصة قائلا: “لا أعرف أن أفراد البحرية الملكية سيكونون على استعداد لإعادة النساء والأطفال إلى الشاطئ في كاليه”.

وقال المتصل: “سأفعل أنا ذلك إذا لم يكن لديهم أوراق عمل، أو جوازات سفر، كنت سأضع أسماك القرش البيضاء الضخمة في القناة لردع المهاجرين الذين يخسرون الكثير من أموالهم في الهجرة”.

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تعليق واحد

  1. حكوماتنا هي التي فرضت علينا هذا الذل وهذه الإهانة وكلنا عليهم الله أرضنا احسن من أرضهم بكثير فيها الخيرات فيها الطبيعة فيها كل شيء ولاكن للاسف فيها شيء. ءاخر خطير الاوهو. كثرة الفساد والمفسدين واللصوص إذا لا حل يذكر الا ماكن من عند ربنا اصبحنا سلعة. رخيصة عند الأوروبيين والله إن حكامنا لايستحيون وليس فيهم غيرة الله. المستعان

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