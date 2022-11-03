في صحة جيدة.. خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى
كشف قبل قليل، المستشار ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن خروجها من المستشفى بعد تعافيها مؤكدًا أنها الآن بصحة جيدة.
ونشر المستشار القانوني ياسر قنطوش عبر حائطه الفايسبوكي تدوينة جاءت كالتالي :”الحمدلله خروج الفنانه شيرين عبدالوهاب بالسلامه من المستشفى وهي بصحة جيدة”
و واصل قنطوش تدوينته قائلا:”وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها، وستتحدث في فيديو خلال ساعات”.
و الجدير بالذكر أن تسجيل صوتي مسرب يعود للفنانة شيرين خلف جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه:“من فضلك تعمل أي حاجة لأني عاوزة أخرج من المستشفى،مضوني على ورق مش عارفة الورق ده ايه، أنا الحمدالله بقيت كويسة وكملت علاجي وبقالي 20 يوم هنا، فعايزة أخرج ضروري يا أستاذ ياسر من فضلك”.
و جاء هذا التسجيل المسرب، بعدما كشف أحد اقربائها عن رغبة شيرين في استكمال رحلة العلاج للتعافي من الإدمان، لافتاً إلى أنها أبلغت إدارة المستشفى المتواجدة فيه بأنها ترغب في انتهاء فترة علاجها والتعافي التام للخروج من الحالة المرضية التي أصابتها.
10 تعليقات
الحمد لله على سلامتها نتمنى لها الشفاء العاجل..
اللهم فرج كرب المكروبين والحمدلله على سلامتها نتمنى لها ان تشفى تماماً من الإدمان..
نتمنى لها أن تخرج من محنتها الصحية عما قريب..
خبر سار لأن الفنانة المصرية شرين عبدالوهاب تعتبر من الفانات المقتدرات اللهم اشفيها وعافيها شفاءا عاجلا غير اجلا يارب..
مؤخراً سمعنا ايشاعة بوفاتها عبر التواصل الاجتماعي فلن يصدق الخبر المحزن والمؤلم في قلوب متتبعيها ؛ الحمد لله على سلامتها نتمنى غ طول العمر..
كانت في أعين الناس الفنانة القديرة ولكن للاسف الشديد لم تعد كالسابق ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ..ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة اعمى) صدق الله العظيم.
اللهم لا شماتة ولكنها ضيعت حيتها هباءا منثورا …فلا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولا تكونوا كاللذين نسوا آلله …اللهم نرجوا منك حسن الخاتمة ونسألك رد القضاء ولكن نسالك العفو والمغفرة يآرب ولطفك بنا..
كانت وردة مفتحة وجميلة ولكن للاسف الشديد اصبحت وردة ذابلة بسبب ادمانها وتعاطيها المخذرات نطلب لها الهداية والمغفرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.