بالآلاف.. جمهور شاروخان يحتفلون بذكرى ميلاده57

2022-11-03 / 10:40
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نجلاء مزيان

موازاة و ذكرى ميلاده 57، تجمهر حشود من جمهوره أمام موقع التصوير ليقدّموا لنجمهم المفضّل تهنئة مضاعفة،الأولى بمناسبة عيد ميلاده و الثانية لشكره على عودته إلى عالمه السينمائي الذي أبدع فيه لسنوات.

و أطل شاروخان على جمهوره بصحبة إبنه، حيث ألقى التحية،و قام بالتقاط سيلفي،و نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، معلقا عليه:”عيد ميلادي هو ليس عيدي بل هو يوم أخصصه لجمهوري كي أكون معكم،محبّتكم تتخطى الأفلام والعمل”.

و في سياق متصل، زار شاروخان كلية سانت أندرو في مومباي،وأشعل حماس طلاّبها بعدما رقص على انغام Chaiyya Chaiyya في المسرح، حيث علت صيحات الحاضرين، ثم اختتم الأمسية بتقطيع الكيك إلى جانب الطلاب و التقاط الصور إلى جانبهم.

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