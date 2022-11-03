تسجيل صوتي جديد لشيرين :”عايزة أخرج من المستشفى ضروري”

2022-11-03 / 09:51
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القسم الفني

خرج تسجيل صوتي مسرب للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تؤكد من خلاله أنها بصحة جيدة، وتطلب من محاميها التدخل لإخراجها من المستشفى.

و جاء في التسجيل الصوت المرسل من شيرين إلى محاميها ياسر قطنوش: “من فضلك تعمل أي حاجة لأني عاوزة أخرج من المستشفى”.

و أضافت قائلة: “مضوني على ورق مش عارفة الورق ده ايه، أنا الحمدالله بقيت كويسة وكملت علاجي وبقالي 20 يوم هنا، فعايزة أخرج ضروري يا أستاذ ياسر من فضلك”.

و جاء هذا التسجيل المسرب، بعدما كشف أحد اقربائها عن رغبة شيرين في استكمال رحلة العلاج للتعافي من الإدمان، لافتاً إلى أنها أبلغت إدارة المستشفى المتواجدة فيه بأنها ترغب في انتهاء فترة علاجها والتعافي التام للخروج من الحالة المرضية التي أصابتها.

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