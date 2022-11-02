عن علاقتها بتامر حسني..جليلة :”قبل زواجه بيوم واحد كنت معه”

2022-11-02 / 21:01
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نجلاء مزيان

خلفت البلوجر المغربية جليلة، جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي على خلفية تصريحاتها الأخيرة
حول علاقتها بالفنان تامر حسني، وقصة الحب التي عاشتها معه”حسب تعبيرها”.

وظهرت جليلة في برومو برنامج “شو القصة”، على تلفزيون LTV، مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات و هي تتحدث عن علاقتها بالنجم المصري تامر حسني قائلة: “عشت قصة حب لمدة 11 سنة، وقبل زواجه بيوم واحد من بسمة بوسيل كنت معه، ولا أعرف كيف صارت القصة”.

وتابعت: “لا هو عيب ولا حرام، ليه يقولوا عني إني خرابة بيوت، أنا اللي تأذيت في القصة، و لما يصل الموضوع إلى شرفي وعرضي وأمي وأبي، كان لابد أطلع أتكلم”.

و لم ترد جليلة على السؤال المتعلق بزواجها من الفنان تامر حسني، مكتفية بتقديم أغنيته “ارجع لي”.

و تداولت العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، مقطع الفيديو، حيث تفاعل معه العديد من النشطاء.

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