قطر تعلن توفير 70 ألف ليلة فندقية إضافية خلال المونديال

هبة بريس - وكالات

أعلنت قطر توفير نحو 70 ألف ليلة فندقية إضافية لضيوف الدولة خلال تنظيم بطولة كأس العالم “قطر 2022″، التي من المقرر انطلاقها في الـ20 من الشهر الجاري.

ذكرت ذلك اللجنة العليا للمشاريع والإرث، التي أشارت إلى أنه يمكن للمشجعين حجز غرف تبدأ أسعارها من 120 دولار أمريكي في الليلة الواحدة عبر بوابة “وكالة قطر لأماكن الإقامة”، حسبما ذكر الموقع الرسمي للبطولة، اليوم الأربعاء.

ولفت الموقع إلى أن هناك فئات فنادق متنوعة لخدمة ضيوف قطر خلال البطولة العالمية، مشيرا إلى أن الفنادق تبدأ من نجمة واحدة إلى 5 نجوم.

ونوه الموقع إلى ضرورة متابعة منصة “وكالة قطر لأماكن الإقامة” بصورة منتظمة قبل البطولة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير المزيد من أماكن الإقامة قبل موعد انطلاقها.

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