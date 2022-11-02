العرائش.. إيقاف زوجين وحجز أزيد من 18 ألف قرص مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، من توقيف شخص وزوجته، يبلغان من العمر 66 و62 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وتهريب 18.130 قرص طبي مخدر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة بالقرب من منزلهما بحي “النهضة” بمدينة القصر الكبير، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة عن حجز 18.130 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” وإكستازي، فضلا عن حجز 200 غرام من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج العملية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.

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