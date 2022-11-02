العرائش.. إيقاف زوجين وحجز أزيد من 18 ألف قرص مخدر

2022-11-02 / 11:25
0
هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، من توقيف شخص وزوجته، يبلغان من العمر 66 و62 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وتهريب 18.130 قرص طبي مخدر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة بالقرب من منزلهما بحي “النهضة” بمدينة القصر الكبير، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة عن حجز 18.130 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” وإكستازي، فضلا عن حجز 200 غرام من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج العملية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “رشوة” تجر طبيبا للاعتقال بخنيفرة

“رشوة” تجر طبيبا للاعتقال بخنيفرة

2022-11-02 / 13:28
Photo of أكادير: الاستماع إلى برلماني سابق متهم بسرقة محتويات منزل والده

أكادير: الاستماع إلى برلماني سابق متهم بسرقة محتويات منزل…

2022-11-02 / 12:23
Photo of العلوم والتكنولوجيات النووية ..تعيين وحدة مشتركة مغربية مركزا للتميز الإقليمي

العلوم والتكنولوجيات النووية ..تعيين وحدة مشتركة مغربية مركزا للتميز…

2022-11-02 / 11:58
Photo of رحلات الصحفيين.. وزارة عمور تكشف: الأمر يتعلق برحلات لصحفيين أجانب

رحلات الصحفيين.. وزارة عمور تكشف: الأمر يتعلق برحلات لصحفيين…

2022-11-02 / 10:36
Photo of في زمن الغلاء… جيوب اكتوت وطبقة متوسطة على شفا الانهيار

في زمن الغلاء… جيوب اكتوت وطبقة متوسطة على شفا…

2022-11-02 / 10:22
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات بمناصب المسؤولية بالأمن الوطني

الحموشي يؤشر على تعيينات بمناصب المسؤولية بالأمن الوطني

2022-11-02 / 09:56
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-11-02 / 09:06
Photo of أمن طنجة يداهم مستودعا ويحجز “غاز الضحك”

أمن طنجة يداهم مستودعا ويحجز “غاز الضحك”

2022-11-01 / 23:05
Photo of ضبط قيادي ب ” الجماعة ” متلبس بممارسة الجنس داخل سيارته

ضبط قيادي ب ” الجماعة ” متلبس بممارسة الجنس…

2022-11-01 / 22:27
Photo of أساءت للدين الإسلام…”فاطمة كريم” تضرب عن الطعام بالسجن

أساءت للدين الإسلام…”فاطمة كريم” تضرب عن الطعام بالسجن

2022-11-01 / 21:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق