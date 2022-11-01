أبو الغيط: بعض الدول العربية تعيش أوضاعا تهدد وجودها
هبة بريس _ وكالات
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن دولنا العربية في حاجة ماسة للتعامل مع الأزمة الممتدة
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن دولنا العربية في حاجة ماسة للتعامل مع الأزمة الممتدة
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وتابع، خلال كلمته بالقمة العربية الـ 31، اليوم الثلاثاء: “بعض الدول العربية تعيش أوضاعا تهدد وجودها”.
وأضاف: “الإرهاب والمليشيات والجماعات المسلحة وبعض الأطراف تحرض وتمارس تدخلات غير حميدة في الدول العربية”.
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تعليق واحد
الدول العربية يقتلون بعضهم البعض،فقط واموال الشعوب العربية منها من صرفت في شراء الأسلحة والعتاد، ويبقى يتصدى في الثكنات،ومنها تهرب،الى سويسرا وبناما،خوفا من الاطاحة ببعض الانضمة،الفاسدة ونسوا،بإءن،العمر قصير والدنيا،فانية، وجهنم تفور وتستعد لاستقبال اعذاء الله والله يمهل ولايهمل