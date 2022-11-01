أبو الغيط: بعض الدول العربية تعيش أوضاعا تهدد وجودها

هبة بريس _ وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن دولنا العربية في حاجة ماسة للتعامل مع الأزمة الممتدة

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وتابع، خلال كلمته بالقمة العربية الـ 31، اليوم الثلاثاء: “بعض الدول العربية تعيش أوضاعا تهدد وجودها”.

وأضاف: “الإرهاب والمليشيات والجماعات المسلحة وبعض الأطراف تحرض وتمارس تدخلات غير حميدة في الدول العربية”.

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