القمة بالجزائر…مصافحة تبون لبوريطة بالزي التقليدي تخلق الحدث
اس.بويعقوبي - هبة بريس
شكل استقبال عبد المجيد تبون ، الثلاثاء، لرئيس الدبلوماسية المغربية، ناصر بوريطة، حدثا بارزا اليوم في افتتاح القمة العربية بالجارة الشرقية بحسب ما تظهره الصور التي بثتها قناة الجزائر الدولية.
وظهر ناصر بوريطة بالزي التقليدي المغربي ، حيث استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مصافحة لم تدم سوى ثواني الا انها شكلت الحدث الابرز رغم أنها لم تكن مرفوقة بصورة كما حدث بالنسبة لمسؤولين آخرين .
جدير بالذكر ان ناصر بوريطة كان قد أعلن غياب الملك محمد السادس عن القمة العربية لاعتبارات اقليمية ، حيث حل ممثل الدبلوماسية المغربية بالجزائر يوم السبت الماضي في اطار اللقاء التحضيري للقمة العربية .
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2 تعليقات
الكلب يعرف الوفاء اما العصابة فلا دين ولا ملة لها…!؟
كانت مشاركة جلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤكدة لولا تصرفات الصبيانية و لا مبالات لضيف الجزائر ناصر بوربطة الدي همش و المضيقات للوفد المغربي كل هده اامعطيات تدل على أن الجزائر لا تريد فتح صفحة جديدة و طي الخلافات بل تعمل على التفرقة و زرع الفتنة مع الاعداء الملوك رفضوا المشاركة ملكنا كان يستعد لزيارة الجزائر و حضور القمة و لكن تصرفات القادة الجزائرين كانت السبب.