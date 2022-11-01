القمة بالجزائر…مصافحة تبون لبوريطة بالزي التقليدي تخلق الحدث

2022-11-01 / 18:31
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

شكل استقبال عبد المجيد تبون ، الثلاثاء، لرئيس الدبلوماسية المغربية، ناصر بوريطة، حدثا بارزا اليوم في افتتاح القمة العربية بالجارة الشرقية بحسب ما تظهره الصور التي بثتها قناة الجزائر الدولية.

وظهر ناصر بوريطة بالزي التقليدي المغربي ، حيث استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مصافحة لم تدم سوى ثواني الا انها شكلت الحدث الابرز رغم أنها لم تكن مرفوقة بصورة كما حدث بالنسبة لمسؤولين آخرين .

جدير بالذكر ان ناصر بوريطة كان قد أعلن غياب الملك محمد السادس عن القمة العربية لاعتبارات اقليمية ، حيث حل ممثل الدبلوماسية المغربية بالجزائر يوم السبت الماضي في اطار اللقاء التحضيري للقمة العربية .

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‫2 تعليقات

  2. كانت مشاركة جلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤكدة لولا تصرفات الصبيانية و لا مبالات لضيف الجزائر ناصر بوربطة الدي همش و المضيقات للوفد المغربي كل هده اامعطيات تدل على أن الجزائر لا تريد فتح صفحة جديدة و طي الخلافات بل تعمل على التفرقة و زرع الفتنة مع الاعداء الملوك رفضوا المشاركة ملكنا كان يستعد لزيارة الجزائر و حضور القمة و لكن تصرفات القادة الجزائرين كانت السبب.

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