الصديقي: الموسم الفلاحي الماضي عرف جفافا لم نشهده منذ 40 سنة

هبة بريس - الرباط

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أن الموسم الفلاحي الماضي عرف ظروفا مناخية صعبة لم تشهدها بلادنا منذ 40 سنة.

وذكر الصديقي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن هذا الموسم تميز بجفاف حاد وندرة في الموارد المائية، على غرار عدد من دول العالم،

وتابع الصديقي، أن هذه العوامل تزامنت مع سياق دولي مأزوم وغير مسبوق تميز بارتفاع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية والاغذية والأسمدة وتسبب في تفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية المضطربة والتي لم تتعافى بعد من تأثيرات جائحة كورونا.

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