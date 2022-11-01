زيادة جديدة في أسعار المحروقات تلهب جيوب المواطنين

هبة بريس - الرباط

استيقظ المغاربة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.

وتفاجأ مواطنون بارتفاع أسعار الكازوال والبنزين بكافة المحطات بمختلف مدن المملكة.

وارتفعت أسعار الكازوال بحوالي درهما واحدا حيث تجاوزت في معظم المحطات سعر 16.80 درهما، في حين عرفت أسعار البنزين ارتفاعا طفيفا واستقرت في حوالي 15 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية، معلقين بالقول “كالعادة الزيادة بالعرام والنقصان بالغرام”.

وطالب المواطنون، الحكومة بالتدخل الجاد و اتخاذ إجراءات فعلية وقرارات مستعجلة وملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وللحد من موجة هذا الغلاء.

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