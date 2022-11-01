وزيرة السياحة في ورطة.. والسبب “رحلات صحفية مجهولة”

2022-11-01 / 12:39
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هبة بريس - الرباط

وجدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نفسها في ورطة جديدة بعد إعلانها عن تنظيم رحلات سياحية صحفية لفائدة الجسم الاعلامي.

وذكرت الوزيرة، في اجتماع لجنة برلمانية بمجلس النواب يومه الثلاثاء، أن وزارتها نظمت خلال السنة الجارية 61 رحلة صحفية نحو الخارج لفائدة الصحفيين.

تصريح الوزيرة، أثار تساؤلات الجسم الصحفي الذين تفاجؤوا بهذه المعلومة التي لم يسبق أن سمعوا بها أو استفادوا منها.

وطالب الصحفيون الوزيرة المعنية بالكشف عن لائحة الصحفيين المستفيدين من هذه الرحلات الممولة من مال الدولة وغاياتها، لافتين أن غالبيتهم لم يسبق أن تلقى أية دعوة من الوزارة المعنية سواء تعلق الأمر برحلات داخلي

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