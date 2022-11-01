“أسود الفوتصال” يخوضون مبارتين وديتين أمام أوزبكستان

2022-11-01 / 11:34
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هبة بريس

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يومي 7 و8 نونبر مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،الإثنين، أن المباراتين الوديتين ستجريان بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا.

وتدخل المباراتان في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات المقبلة.

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تعليق واحد

  1. عليهم ومدربهم إعادة النظر في اللعب والخطط… لأن الهزيمة أمام البرازيل ب 4-0 كانت مذلة ومخزية رغم قوة البرازيل….!

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