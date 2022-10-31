حَذفَت منشورا عن حملة الغلاء..سعيدة شرف توضح

نجلاء مزيان

نفت الفنانة المغربية سعيدة شرف ما يتم يتداوله عبر مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، حول خوفها على مصلحتها و حذفها منشور التضامن.

و أكدت المتحدثة ذاتها، عن تضامنها مع حملة “لا لغلاء الأسعار”، مشيرة إلى أن حذف المنشور كان بهدف التعديل و ليس التراجع عنه.

و قالت شرف عبر مقطع فيديو بمنصة أنستغرام :”أول غلط درت تكلمت باسمي و إسم جميع الفنانين المغاربة، كوني ماشي من حقي نتكلم عليهم، ثاني حاجة حطيت صورة جلالة الملك بحسن النية و دخلو عندي العديان كيقولوا لي انتم مجوعين فبلادكم”.

و أضافت قائلة:”إذا غادي ننتقد غادي نوجه رسالتي لأصحاب الشأن الداخلي، لي عندهم علاقة مباشرة بغلاء الأسعار، أول خطوة كنديرو كنتواصلوا مع أصحاب القرار و الشأن المباشر لي هي “الحكومة”.

و اختتمت حديثها قائلة :”انا واحدة من الناس لي إذا غنيت غادي نجيب مدخول لولادي، و إذا مغنيتش بحالي بحالهم، أنا أول واحدة تضامنت و مسحت ليس خوفا، و لا لغلاء الأسعار مليون مرة”.

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