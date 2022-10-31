حَذفَت منشورا عن حملة الغلاء..سعيدة شرف توضح
نفت الفنانة المغربية سعيدة شرف ما يتم يتداوله عبر مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، حول خوفها على مصلحتها و حذفها منشور التضامن.
و أكدت المتحدثة ذاتها، عن تضامنها مع حملة “لا لغلاء الأسعار”، مشيرة إلى أن حذف المنشور كان بهدف التعديل و ليس التراجع عنه.
و قالت شرف عبر مقطع فيديو بمنصة أنستغرام :”أول غلط درت تكلمت باسمي و إسم جميع الفنانين المغاربة، كوني ماشي من حقي نتكلم عليهم، ثاني حاجة حطيت صورة جلالة الملك بحسن النية و دخلو عندي العديان كيقولوا لي انتم مجوعين فبلادكم”.
و أضافت قائلة:”إذا غادي ننتقد غادي نوجه رسالتي لأصحاب الشأن الداخلي، لي عندهم علاقة مباشرة بغلاء الأسعار، أول خطوة كنديرو كنتواصلوا مع أصحاب القرار و الشأن المباشر لي هي “الحكومة”.
و اختتمت حديثها قائلة :”انا واحدة من الناس لي إذا غنيت غادي نجيب مدخول لولادي، و إذا مغنيتش بحالي بحالهم، أنا أول واحدة تضامنت و مسحت ليس خوفا، و لا لغلاء الأسعار مليون مرة”.
15 تعليقات
رجعوا للحطب وشعلوا النار وعودوا يالمغرب الى السبعينات هذه سياسة التجويع والقهرة
باركا ما تخلعو فالناس..اللهم اسقي عبادك وبهيمتك..وانشررحمتك..واحيي بلدك الميت.
المعيشة ديال السويد وصلير ديال الصومال حسبي الله ونعم الوكيل
يجب الاتحاد ومقاطعة السلع الغالية
خصنا نوضو الخوت راه حشومة علينا حنى لسكتين ولينا بحال الدواب امقبلين اخوى الخوي
هاد حكومة بغات دير فتنة في بلاد
وصبر كيضبروالله العظيم الى تقهرنا
وقهرة ديال الصح الله يدير شي تاويل
مقاطعة المنتوجات هي الوسيلة الوحيدة لحماية المستهلك فهاد البلاد جاءت ساعة الحسم النزول الى الشارع فعلى المغاربة النزول والمطالبة بالحقوق المشروعة ماضاع حق وراءه مطالب
المغرب أجمل بلد في العالم كلشي لاباس اعليه خليكم ساكتين
حسبي الله ونعم الوكيل
الخروج للشارع هو الحل
ضحكات عليهوم سعيدة وخدات بليزتها دالفلوس وخلاتهم سهرانين فالمنكرات ولاحول ولاقوة الا بالله ،،،
سكاتنا لي موصلنا لهاد الحالة ولاو دايرن فينا ما بغاو
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
كلاو الصناديق اللي كانت كدعم المواد
اللهم إن هذا منكر .مزال نشوفوا أكثر قال لنا راعي أفريقيا غاز غنربيكم و مفهمناش مزيان
يلاه بدا يسخن بدا بمنتجاته