بوريطة من الجزائر ..التنسيق المغربي- المصري حاضر في كل القضايا

2022-10-31 / 20:08
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هبة بريس _ الرباط

نفى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، حضور الملك محمد السادس للقمة العربية المقررة في الجزائر، والتي تنطلق غدا الثلاثاء.

وأكد بوريطة على هامش الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب في الجزائر العاصمة، حساسية التوقيت الذي تنعقد فيه القمة التي تأجلت لأكثر من عامين بسبب جائحة “كوفيد 19

وحول ان كان هناك تواصل بين مصر والمغرب حول القضية الليبية قال بوريطة ” التنسيق المغربي- المصري حاضر في كل القضايا، على اعتبار أنهما من الدول الرائدة في العمل العربي المشترك”

واضاف بوريطة ” من بين 30 قمة عربية حتى الآن، انعقدت 15 منها بين المغرب ومصر، وهذا يدل على ريادة البلدين في العمل العربي المشترك.”

واشار بوريطة ان هذا يعكس أيضا المقاربة بين البلدين، وبالتالي فالتنسيق كان ضروريا بينهما، وبتعليمات من جلالة الملك كنت في تواصل دائما مع أخي وزميلي وزير خارجية مصر حول كل القضايا المطروحة في القمة وبعض الملفات الخاصة، والملف الليبي هو أحد الموضوعات التي تشهد تواصلا مستمرا.”

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تعليق واحد

  1. مصر بلد الرجولة والبطولات والحضارة العريقة نتمنى لمصر كل الخير والنماء عاش المغرب وعاشت مصر.

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