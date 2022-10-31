بعد توقيف العامل.. وزارة المنصوري توفد لجنة تفتيش للوكالة الحضرية تمارة الصخيرات

هبة بريس - الرباط

على إثر خروقات في مجالي التعمير والبناء التي عرفتها بعض المشاريع في تراب جماعتي تمارة و المنزه، أوفدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لجنة تفتيش إلى الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة.

و حسب مصدر مطلع، فستعمل لجنة التفتيش على افتحاص ملفات المشاريع المذكورة ، للوقوف على مدى احترام دراستها من طرف مصالح الوكالة الحضرية للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال التعمير.

و يأتي هذا القرار، يضيف ذات المصدر، في إطار حرص الوزارة الدائم على التزام الوكالات الحضرية احترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

هذا ويشار الى أن وزارة الداخلية أعلنت قبل أيام عن إيقاف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

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