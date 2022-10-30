العاهل الأردني

العاهل الأردني يغيب عن القمة العربية في الجزائر

2022-10-30 / 20:51
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هبة بريس - متابعة

قالت وكالة الأنباء الأردنية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيغيب عن حضور القمة العربية التي ستنعقد في مستهل شهر نونبر المقبل.

وكشفت وكالة الأنباء الاردنية أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سيمثل مندوبا عن الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الحادية والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في الجزائر بعد غد الثلاثاء.

وانطلق امس السبت في الجزائر العاصمة اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها شهر نونبر.

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‫10 تعليقات

  6. الله يعز إخواننا الهاشميين والشعب الأردني الشقيق. ونعم الصديق والشقيق.

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