العاهل الأردني يغيب عن القمة العربية في الجزائر
هبة بريس - متابعة
قالت وكالة الأنباء الأردنية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيغيب عن حضور القمة العربية التي ستنعقد في مستهل شهر نونبر المقبل.
وكشفت وكالة الأنباء الاردنية أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، سيمثل مندوبا عن الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الحادية والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في الجزائر بعد غد الثلاثاء.
وانطلق امس السبت في الجزائر العاصمة اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها شهر نونبر.
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10 تعليقات
كلشي غادي اديرو شهادة طبية باش ميشوف وجه تبون
لا أدري لماذا إهدار أموال الشعب ماذام القمة لاتاتي باأي فائدة تذكر
العرب فقدوا ثقتهم في نظام عسكري متهور ….
يعني ما بقاش اسمها قمة عربية و انما مجرد اجتماع لوزراء الداخلية!
دبا اش غادي يستافدوا الشعوب من هذه القمة
الله يعز إخواننا الهاشميين والشعب الأردني الشقيق. ونعم الصديق والشقيق.
تحية للعاهل الأردني والشعب الأدني
تبون سيجلس مع وزراء الخارجية و نوابهم..وهذا مستواه
ههههه القمة العربية مكتوب لها الفشل
يكفي حضور العسكر لأنها دولة عسكرية وليس رئاسيه