تنغير.. صديقي يتفقد مشاريع التنمية الفلاحية والقروية

هبة بريس

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس السبت، بزيارة ميدانية لإقليم تنغير، حيث أشرف خلالها على تفقد مشاريع عديدة للتنمية الفلاحية، رفقة عامل إقليم تنغير ووفد مهم من المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين.

وهمت هذه الزيارة تقديم حصيلة مخطط المغرب الأخضر على مستوى الإقليم وتنزيل المخطط الجهوي للاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” بإقليم تنغير وتقدم البرامج والمشاريع المهيكلة للتنمية الفلاحية والقروية على مستوى الإقليم.

وبالجماعة الترابية تلمي، اطلع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل إقليم تنغير والوفد المرافق لهما على حصيلة مخطط المغرب الأخضر وتنزيل الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر” على مستوى إقليم تنغير.

وكشفت وزارة الفلاحة أن حصيلة مخطط المغرب الأخضر على مستوى الإقليم جد إيجابية، كما كانت له آثار جد إيجابية على الساكنة المحلية، ويتعلق الأمر بتنفيذ 14 مشروعا باستثمار إجمالي بحوالي 620 مليون درهم، استهدفت هذه المشاريع أهم سلاسل الإنتاج، وعلى رأسها سلسلة التفاح والورد العطري، فيما تبلغ قيمة الإعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية 52 مليون درهم.

وينص تنزيل المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030) لإقليم تنغير على تعبئة استثمار إجمالي بحوالي 1,35 مليار درهم، ويعطي الأولوية للعنصر البشري مع مواصلة دينامية التنمية الفلاحية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الوصية.

وبالجماعة الترابية أمسمرير، اطلع المسؤولان الحكومي والإقليمي على مشروع التنمية القروية لجبال الأطلس لإقليم تنغير للفترة (2023-2017)، بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليون درهم. ويهدف المشروع إلى تحسين دخل الفلاحين من خلال تنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية وتنويع مصادر الدخل والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، خصوصا الموارد المائية وفك العزلة، ويستهدف هذا المشروع 8400 أسرة تابعة لـ7 جماعات ترابية.

كما اطلع الوفد ذاته على حصيلة برنامج تنمية سلسلة التفاح بالإقليم في إطار مخطط المغرب الأخضر، ويهم إنجاز أربعة مشاريع لتنمية سلسلة التفاح بالجماعات الترابية لأمسمرير وتيلمي وإغيل نومكون وأيت هاني وأسول بتكلفة 161 مليون درهم. وتهم المكونات الرئيسية لهذا البرنامج تهيئة 29 كيلومترا من السواقي وغرس 1380 هكتارا من أشجار التفاح وصيانة 510 هكتارات وبناء وتجهيز ثلاث وحدات للتثمين وتقوية قدرات التنظيمات المهنية.

وتستهدف هذه المشاريع، حسب بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستة آلاف مستفيد. كما ستمكن من خلق 173 ألف يوم عمل فيما تبلغ تكلفة برنامج (2022-2023) حوالي 17 مليون درهم، وتشمل غرس 167 هكتارا من أشجار التفاح وتجهيز وحدة لتثمين.

كما قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل إقليم تنغير بزيارة وحدة لتثمين التفاح بأمسمرير، وهي نتيجة ملموسة للجهود المبذولة للنهوض بهذه السلسلة، وفق لغة البلاغ سالف الذكر.

وبقلعة مكونة، اطلع المسؤول الحكومي على برنامج التهيئة الهيدروفلاحية لإقليم تنغير لسنتي 2022-2023، ويشمل تهيئة 50 كيلومترا من قنوات الري و7 منشآت فنية لتجميع مياه الأمطار وحماية الأراضي الفلاحية على طول 8 كيلومترات، بتكلفة إجمالية لهذه المشاريع تصل إلى 63 مليون درهم، وذلك بهدف تحقيق اقتصاد في المياه.

وبخصوص برنامج فك العزلة عن المجالات القروية على مستوى إقليم تنغير، أكدت المعطيات التي وفرتها مصالح وزارة الفلاحة لهسبريس أن البرنامج مكن من فك العزلة عن 41 دوارا من خلال بناء 42 كيلومترا من الطرق في الفترة الممتدة من 2018-2021 بغلاف مالي يفوق 60 مليون درهم؛ فيما سيمكن البرنامج ذاته في الفترة 2022-2023 من إنجاز 32 كيلومترا من الطرق بغلاف يفوق 23.4 ملايين درهم.

كما تمت زيارة “القنطرة” الرابطة بين قلعة مكونة والضفة اليمنى لوادي امكون، التي مكنت من فك العزلة عن 10 دواوير وتيسير نقل عوامل الإنتاج وتسويق المنتوجات الفلاحية، وزيارة دار الورد العطري التي تعتبر منصة للترويج والتسويق للورد العطري المطابق لمعايير الجودة، وفضاء لتقوية قدرات المنتجين المحليين.

وتم بالمناسبة الاطلاع، على حصيلة برنامج تنمية سلسلة الورد العطري في إطار مخطط المغرب الأخضر، حيث تم بناء وتجهيز دار الورد العطري وتجهيز 14 وحدة لتقطير الورد بحوض دادس وترميز الورد العطري وماء الورد قلعة مكونة. كما تم الاطلاع أيضا على مشروع تجميع الورد حول وحدة للتثمين والتعبئة، إذ يهدف هذا المشروع إلى تجميع 100 منتج للورد العطري على مساحة 647 هكتارا مجهزة بالري الموضعي، لبلوغ إنتاج وتثمين 2900 طن من الورد العطري، باستثمار إجمالي يبلغ 28 مليون درهم

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0