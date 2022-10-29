تنسيق نقابي يرفض مقترحات وزارة بنموسى ويرفع شعار التصعيد
محمد منفلوطي_هبة بريس
دعا التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية (CDT- UMT-FDT-UGTM- FNE)، كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي هذا، الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة، مؤكدا على أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، مطالبا إياهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.
خروج التنسيق الخماسي النقابي هذا، يأتي في سياق رفضه لمقترح الوزارة إحالة النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا، معللا موقفه هذا كونه يأتي قناعة من النقابات الخمس الموقعة على البلاغ المشترك، أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة والخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.
وأضاف التنسيق النقابي الخماسي في بلاغ مشترك “توصلت هبة بريس بنسخة منه”، أن هدف النقابات التعليمية المعنية من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع.
هذا ولوح التنسيق الخماسي بالتصعيد، مشددا على أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة.
17 تعليقات
الحل الوحيد لاخد المطالب المشروع هو اضراب موحد مفتوح حتى تركع الحكومة.
الدولة تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام و ربح الوقت.
الدولة تريد القيام بإصلاحات مجانية مبنية أساسا على التقشف على حساب حقوق الأستاذ.
قطاع إجتماعي منهك بالمشاكل و الأعطاب.
اذا على النقابات ان تكون في المستوى وتعلن اشكال نضالية مفتوحة .
كيضحكو علينا خاص كلشي يطلع الرباط
النقود أخذها طوطو ، بإمكانكم المطالبة بمستحقاتكم مع حلول سنة 2035 هجرية.
سنوات من الحوارات للوصول الى الباب المسدود، علما انه مسدود من البداية.
ميزانيات ضخمة ترصد للتفاهات والمهرجانات الصاخبة وكرة القدم واذا تعلق الأمر بالاستاذ لا ثم لا ..
الشارع هو الفيصل
لا بديل عن مسيرة وطنية احتجاجية مزلزلة
ما لايأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
نريد خطوات نضالية غير مسبوقة اما رفض مخرجات الحوار دون رد فعل فهو كصب الماء فوق الرمل
ننتظر بفارغ الصبر بلاغ إضراب للضغط على الوزارة…. ما هذا الذل ؟؟؟
اساتذة الجامعة زادوهم الاطباء كذلك التمريض غيزيدوهم وناس التعليم الميزاينة والو ويطالبون بالجودة وكثرة الاوراق وووو
يجب على النقابات اتخاد اشكال نضالية موحدة اذا كانت فعلا تعبر وتدافع عن هموم ومشاكل الشغيلة لا ان تتخد كل واحدة نضالها الخاص.
حكومة التسويف و تسويق الكذب و الضحك على الذقون ،و أكبر استهتار و سخرية بالشغيلة بصفة عامة و منها التعليمية بطبيعة الحال هو ما قدمه الوزير المنتدب في الميزانية من اقتراحات في الرفع من المبالغ المعفاة ” مصاريف التمثيلية” و التي ستنعكس بزيادة قدرها 25درهم، إنه أكثر من احتقار و سباب و إهانة لكل المركزيات النقابية التي حضرت ذلك الاجتماع الاضحوكة و هو يطلب منهم بكل وقاحة الإسراع بالتوقيع عل تلك الاهانة حتى يتم دمجها في مشروع قانون المالية
في الوقت الذي سجلت فيه أرباح قطاع المحروقات ما يقرب من 90مليار درهم منذ بداية السنة و الضراءب على المحروقات 50مليار درهم