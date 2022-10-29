بعد التطاول على القضية الوطنية.. سكاي نيوز تطرد مراسلها بواشنطن

محمد منفلوطي_ هبة بريس

قالت مصادر عليمة، إن إدارة قناة “سكاي نيوز” الإماراتية، قررت طرد الصحافي الجزائري الذي كان يشتغل مراسلا لها بواشنطن.

وكان الجزائري رضا بوشفرة، أثار سؤالا استفزازيا طرحه على ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال، وهو السؤال الذي رد عليه الأخير بلغة دبلوماسية رصينة كانت كافية لوضع الاعلامي الجزائري “كاري حنكو” في موقف حرج، عجل برحيله بعد أن وضع القناة الإماراتية في موقف يتنافى وخطها التحريري، لاسيما وأن الاعلامي الجزائري طرح أسئلة تحمل في طياتها حقدا دفينا اتجاه القضية المغربية الأولى، وهو ما دفع عمر هلال إلى إحاطته بأجوبة كافية شافية من قبيل:” إن “الجزائر هي الدولة الوحيدة التي خلقت البوليساريو وسلَّحتها ودعمتها دبلوماسيا، وخلال السنة الجارية وحدها خصصت 6 ملايين دولار للوبيينغ (جماعات الضغط) من أجل البوليساريو”، وأضاف “من أين تأتي شرذمة البوليساريو بأسلحتها، من تندوف، وأين توجد الجمهورية المزعومة، في تندوف، ومن يؤدي ثمن تذاكرهم وفنادقهم وأسفارهم وحتى سجائرهم، إنها الجزائر”، وتابع هلال “الجزائر هي التي خلقت البوليساريو وهي التي تمولها وتدافع عنها”.

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